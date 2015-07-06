Кабмін виключив Австрію зі списку країн-офшорів

Кабінет міністрів України виключив Австрію з переліку країн-офшорів, операції з якими підлягають особливому податкового контролю, йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому на його офіційному веб-порталі.

Як зазначається, рішення було прийнято на підставі Вербальної ноти, переданої Дипломатичним представництвом Австрії в Україні. «Нота була передана з коментарями про невідповідність законодавства Австрійської республіки про ставки корпоративного податку в Австрії, розкриття інформації про структуру власності юридичних осіб положенням Податкового кодексу України», - йдеться у розпорядженні уряду.

Згідно з документом, рішення набуває чинності з 1 серпня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів оновив перелік країн, торгові операції з якими підлягають податковому контролю. Перелік включає понад 70 держав.

Крім острівних країн-офшорів, в нього також увійшли ряд європейських країн - Австрія, Андорра, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Іспанські Канарські острови, Кіпр, Косово, Ліхтенштейн, Люкмсембург, Македонія, Мальта, Молдова, автономний регіон Мадейра (Португалія), Сан-Марино, Чорногорія, Швейцарія. Країни Близького Сходу та Азії – Катар, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, особливий район Китаю Гонконг, особливий район Китаю Макао, Марокко, ОАЕ, Сінгапур. Республіки Кавказу і Середньої Азії – Грузія, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан. Країни Африки – Ліберія, Ліван, Лесото, Судан, а також Південної Америки, Панама, Парагвай і Ямайка.

Як наголошується в розпорядженні Кабміну, перелік сформовано на основі спеціальних критеріїв, застосовних до кожної країни. У їх числі - знижена, порівняно з українською, ставка податку на прибуток (на 5% і більше), відсутність на державному рівні інформації про структуру власників юридичних осіб – торговельних партнерів України, відсутність договорів про обмін інформацією між Україною та вказаними країнами.