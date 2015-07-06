Ціпрас Меркель: Греція у вівторок представить кредиторам нові пропозиції
Очікується, що пропозиція Афін буде розглянута в Брюсселі, де у вівторок відбудеться екстрений саміт єврозони щодо ситуації в Греції після референдуму 5 липня
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що Афіни представлять нові пропозиції щодо врегулювання боргової проблеми вже у вівторок.
Про це пише агентство Рейтер з посиланням на представника грецького уряду.
Очікується, що пропозиція Афін буде розглянута в Брюсселі, де у вівторок відбудеться екстрений саміт єврозони щодо ситуації в Греції після референдуму 5 липня.
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На недільному референдумі в Греції більше 61% греків сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги.
Це відбулося на тлі загрози банкрутства країни та її виходу з єврозони, через тиждень після закриття місцевих банків після припинення підтримки з боку ЄЦБ.