Ціпрас Меркель: Греція у вівторок представить кредиторам нові пропозиції

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що Афіни представлять нові пропозиції щодо врегулювання боргової проблеми вже у вівторок.

Про це пише агентство Рейтер з посиланням на представника грецького уряду.

Очікується, що пропозиція Афін буде розглянута в Брюсселі, де у вівторок відбудеться екстрений саміт єврозони щодо ситуації в Греції після референдуму 5 липня.

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На недільному референдумі в Греції більше 61% греків сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги.

Це відбулося на тлі загрози банкрутства країни та її виходу з єврозони, через тиждень після закриття місцевих банків після припинення підтримки з боку ЄЦБ.