Експрес-прогноз курсу валют на липень

Незважаючи на стабілізацію гривні в останні місяці, завдяки адміністративним заходам НБУ, валютний ринок зберігає девальваційні ризики, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні. На їхню думку, основним негативом для ринку залишається низький приплив валютної виручки експортерів.

У той же час, сприятливим для ринку є скорочення попиту на валюту. Зважаючи на обмеження ліквідності, стрімке нарощування попиту малоймовірно. НБУ, ймовірно, продовжуватиме балансувати ринок через попит на валюту, однак таке регулювання може бути полегшене у зв'язку з зменшенням покупців.

Читайте такожЯресько: Рада поставила під загрозу отримання Україною фінансування обсягом $3 мільярдиМожливими зонами напруженості, які можуть вплинути на валютний ринок, виступають переговори з реструктуризації зовнішнього боргу і їх негативний результат із застосуванням мораторію на виплати, що буде інтерпретовано як дефолт. А це обмежить можливості комерційного сектора і банків у співпраці з кредиторами. На валютний ринок також можуть вплинути: популістські законопроекти, які суперечать меморандуму з МВФ; зміна ліквідності системи, зважаючи на активну емісію гривні для покриття дефіциту бюджету; активізація бойових дій на Донбасі.

Долар США

Аналітики FOREX CLUB в Україні вважають, що курс продажу безготівкового долара США може коливатися в діапазоні 20,9-21,5 грн. за умови збереження адміністративного регулювання ринку з боку НБУ та утримання низької гривневої ліквідності, яка буде стримувати попит як з боку імпортерів і банків, так і з боку населення. Курс продажу готівкового долара може зберегтися в межах 21,5–23,5 грн. Однак у випадку реалізації ризиків можливі короткострокові виходи курсу за верхню позначку діапазону.

Волатильність готівкового ринку в липні, швидше за все, збережеться. І хоча зниження платоспроможного попиту обмежує купівлю валюти, певні спекулятивні сплески виключати не можна. Такі коливання, в першу чергу, будуть виникати з надходженням на ринок додаткової ліквідності, як це було на початку виплат вкладникам, або при інформаційних «вкиданнях» вразливих тем для формування валютного ажіотажу.

Євро

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання євро на міжнародному ринку в липні може скласти 1,05–1,13. Визначальним для валюти виступає вирішення питання державного боргу Греції, а також статистика ключових країн регіону, особливо Німеччини та Франції. У разі гальмування економічного зростання регіону, європейська валюта продовжить відчувати тиск.

Читайте такожКриза в Греції - щеплення для України від жадібності і популізму Динаміка безготівкового євро в Україні буде відображати коливання пари євро/долар і гривня/долар. Середній курс продажу готівкового євро може коливатися в діапазоні 23,6–25,5 грн.

Російський рубль

Падіння економіки РФ і погіршення кон'юнктури на світовому ринку нафти будуть тиснути на російську валюту. Курс продажу готівкового рубля в липні може коливатися в діапазоні 0,385–0,43 грн.