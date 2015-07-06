Гривня закрила міжбанк на рівні 21,45 за долар

У понеділок, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,30/21,45 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,4870/23,6520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2659 грн/дол., на цю годину укладено 477 угод на суму 471,85 млн дол.