Греки винаходять усе нові способи вивести валюту з депозитів

Як повідомляє BBC, через урядові заборони на виведення коштів у Греції працюють в обмеженому режимі популярна платіжна система PayPal та платежі через сервіси eBay, Amazon and iTunes.

"Через останні рішення грецької влади щодо контролю капіталу, відкриття гаманця PayPal з грецького банківського рахунку, як і міжнародні транзакції з будь-яких карт і рахунків наразі недоступні", - сказано в повідомленні компанії.

При цьому грецькі користувачі PayPal можуть отримувати перекази.

Читайте такожМіністр фінансів Греції подав у відставкуЯк повідомляло 3 липня агентство Reuters, греки теоретично можуть легально виводити євро з країни, конвертуючи їх в електронну валюту - біткойни.

За даними видання, кількість грецьких користувачів "криптовалюти" в травні-червні зросла у п'ять разів (на 400%).

"Коли люди намагаються вивести гроші, а держава перешкоджає цьому, біткойн - єдиний спосіб переміщення цінностей", - заявив Адам Вазірі, член правління Британської асоціації електронної валюти, додавши, що "інших способів немає, окрім хіба купівлі діамантів, які дуже складно вивезти".

У соцмережах також повідомляється, що греки кооперуються і намагаються знімати гроші в банкоматах Кіпру та інших країн. Так як квитки коштують дорого, люди збирають по кілька десятків карток і доручають комусь знімати гроші в зарубіжних банкоматах.