Греція вирішила не відкривати банки ще кілька днів - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в понеділок мала відбутися зустріч міністра фінансів з банкірами.

Очікується, що в понеділок буде новий указ, який продовжить банківські канікули.

"Банківські канікули будуть продовжені до п'ятниці або до наступного понеділка", - сказав високопоставлений банкір в інтерв'ю агентству.

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Минулого тижня Греція видала указ про запровадження контролю за рухом капіталу і закриття банків до 6 липня.

Рішення було прийнято після відмови ЄЦБ Греції продовження програми фінансової допомоги на 6 млрд євро.