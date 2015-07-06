Греція вирішила не відкривати банки ще кілька днів - ЗМІ
17:53, 06 липня 2015Фінанси
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Уряд Греції планує не відкривати банки ще мінімум кілька днів.
REUTERS
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що в понеділок мала відбутися зустріч міністра фінансів з банкірами.
Очікується, що в понеділок буде новий указ, який продовжить банківські канікули.
"Банківські канікули будуть продовжені до п'ятниці або до наступного понеділка", - сказав високопоставлений банкір в інтерв'ю агентству.
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Минулого тижня Греція видала указ про запровадження контролю за рухом капіталу і закриття банків до 6 липня.
Рішення було прийнято після відмови ЄЦБ Греції продовження програми фінансової допомоги на 6 млрд євро.
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