Інфляція в червні сповільнилася до 0,4%, у річному вираженні – 57,5%

Інфляція в Україні у червні 2015 року порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованим місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України .

За інформацією Держстату, у річному виразі (червень 2015 року до червня 2014 року) інфляція сповільнилася до 57,5% з 58,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року - за січень-червень - споживчі ціни в Україні зросли на 40,7%.

Згідно з наведеними даними, у червні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали послуги каналізації - на 7,9%, водопостачання - на 7,8%, залізничний пасажирський транспорт - на 5,8%, яйця - на 3,6%, транспортні послуги - на 2,8%, алкогольні напої та тютюнові вироби - на 2,5%.

У річному виразі, до червня 2014 року, найбільше зросли ціни на природний газ - у 4,5 разу, а також ціни на житлово-комунальні послуги - в 1,5 разу.

Зниження цін у червні до травня зафіксовано на одяг - на 2,6%, фрукти - на 2,6%, овочі - на 2,3%, цукор - на 2,1%, тоді як у річному виразі зниження цін не зафіксовано ні на одну з груп споживчих товарів і послуг.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у травні порівняно з квітнем становила 2,2%, у річному виразі (проти травня 2014 року) - 58,4%. З початку року - у січні-травні - споживчі ціни в Україні зросли на 40,1%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки у діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції у діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 9,5% за інфляції 48%.