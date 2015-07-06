МВФ готовий допомогти Греції, якщо вона попросить - Лагард

Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Греції, якщо його про це попросять.

Про це заявила в понеділок директор-розпорядник фонду Крістін Лагард, передає Прайм.

"МВФ прийняв до відома вчорашній референдум, проведений в Греції. Ми уважно стежимо за ситуацією і готові допомогти Греції, якщо нас про це попросять", - йдеться в заяві Лагард, поширеній прес-службою фонду.

У неділю понад 61% виборців проголосували на референдумі в Греції проти пропозицій європейських кредиторів щодо скорочення витрат в обмін на кредити, близько 39% виборців висловилися за ці пропозиції.

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Греція не змогла минулого тижня виплатити МВФ заборгованість на 1,5 мільярда євро, в результаті чого втратила формальне право на подальше фінансування фонду.