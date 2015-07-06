Нацбанк опустив офіційну гривню на 25 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2126.5897 (6 липня – 2101.8248)

100 EUR – 2340.9499 (6 липня – 2332.1848)

10 RUR – 3.7698 (6 липня – 3.7799)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,30/21,45 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,4870/23,6520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3800 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2659 грн/дол., на цю годину укладено 477 угод на суму 471,85 млн дол.