Нацбанк опустив офіційну гривню на 25 копійок
Офіційний курс НБУ на 7 липня: 100 USD – 2126.5897 грн; 100 EUR – 2340.9499 грн; 10 RUR – 3.7698 грн
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2126.5897 (6 липня – 2101.8248)
100 EUR – 2340.9499 (6 липня – 2332.1848)
10 RUR – 3.7698 (6 липня – 3.7799)
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,30/21,45 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,4870/23,6520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3800 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2659 грн/дол., на цю годину укладено 477 угод на суму 471,85 млн дол.