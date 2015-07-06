Голова Єврогрупи хоче залишити Грецію в єврозоні

Про це сказав голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум в понеділок, повідомляє Рейтер.

"Це не наблизило нас негайно до виконання. Фактично, коли пропозиції відкинуті, це тільки ускладнює ситуацію", - сказав Дейсселблум репортерам.

Він додав, що залишити Грецію в єврозоні - "це, як і раніше, їх мета і моя".

Дейсселблум, який також є міністром фінансів Голландії, сказав, що голландський парламент обговорить прохання Греції про додаткову екстренну допомогу в рамках Європейського механізму стабільності (ESM).

"Ми подивимося, крок за кроком, чи зможемо ми зупинити процес, - сказав він, прямуючи на засідання голландського уряду. - У той же час, є запит на програму ESM".

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На питання про відставку міністра фінансів Яніса Варуфакіса, Дейсселблум відповів, що не має жодних особистих проблем з ким-небудь з учасників грецьких переговорів.