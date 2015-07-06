Міжнародні резерви України у червні зросли до 10,3 мільярда доларів - НБУ

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

«Цьому сприяло формування позитивного сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку, надходження на користь Уряду від розміщення державних облігацій України у сумі 140,0 млн. дол. США. та від конвертації китайських юанів у сумі 419,2 млн. дол. США», - зазначає НБУ.

Нацбанк відзначає, що зростання міжнародних резервів України відбулося попри необхідність здійснення значних платежів з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті в сумі $275,6 мільйонів, у тому числі $274,3 млн. з обслуговування облігацій зовнішньої державної позики та обслуговування і погашення державних цінних паперів. Крім того, перерахування Міжнародному валютному фонду у червні склали $175,7 млн.

Читайте такожМінфін у липні позичатиме гроші на аукціонах із продажу облігацій

«Наразі обсяг міжнародних резервів України є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій Уряду та Національного банку України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Національний банк України поліпшив прогноз профіциту зведеного платіжного балансуза підсумками 2015 року до 2,2 млрд дол. з 2 млрд дол., прогнозованих раніше.