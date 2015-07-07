Мінфін Росії вимагає сплачування податку за фітнес та інші заняття спортом

У Росії заняття фітнесом або підготовка до здачі нормативів ГТО за рахунок роботодавця є доходом громадянина, з якого він зобов'язаний заплатити прибутковий податок. Крім того, ці витрати компаніям не можна списати на витрати і цим зменшити свій податок на прибуток, як пишуть "Известия", таку позицію Мінфін озвучив у листі, розісланому для застосування податковими органами.

На думку фінансового відомства, оплата співробітникові спортивних секцій — це для нього дохід в натуральній формі.

Читайте такожОбама: через санкції Росія втратила понад $150 мільярдівУ минулому році Мінпраці доповнило «Типовий перелік заходів, які щорічно реалізуються роботодавцем щодо поліпшення умов та охорони праці і зниження рівнів професійних ризиків» заходами, спрямованими на розвиток фізичної культури і спорту працюючого населення. Відповідно, роботодавців зобов'язали направляти до 0,2% своїх сукупних витрат на оплату працівникам занять у фітнес-клубах або на інші спортивні заняття.

Юристи відзначають, що хоча формально позиція Мінфіну відповідає Податковому кодексу, однак вказує на відсутність узгоджених дій між різними відомствами.

Оскаржити дану позицію Мінфіну неможливо: позитивна для компаній судова практика з цього питання відсутня, каже адвокат компанії «Діловий фарватер» Антон Сонічев.

"З одного боку, влада намагається заохотити бізнес піклуватися про здоров'я своїх співробітників і заохочувати їх бажання займатися спортом. А з іншого — податкове навантаження як на самих бізнесменів, так і на громадян, робить подібні ініціативи влади досить витратними, — вважає голова колегії адвокатів «Старинський, Корчаго і партнери» Євген Корчаго. — Особливо відчутними ці витрати стають у період кризових явищ в економіці".