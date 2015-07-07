Торги на Московській біржі відкрилися новим падінням рубля

Відразу після початку торгів на Московській біржі курс рубля до долара і євро знову пішов униз. Курс євро вперше майже за місяць перевалив за позначку 63 руб., піднявшись на максимумі до 63,373 руб., що на 45,8 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. У попередній раз вище 63 руб. курс євро піднімався 9 червня 2015 року, пише РБК.

Курс долара в ході ранкових торгів досяг позначки 57,435 руб., що на 54,6 коп. вище за рівень закриття торгів понеділка. У попередній раз вище 57 руб. курс долара піднімався 5 червня 2015 року.

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Аналітики пов'язують зниження курсу рубля з новим падінням цін на нафту, що опустилися вчора нижче $57 за барель. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent коливається в районі $57 за бар., на мінімумі вона опускалася до $56,68, що на 0,84% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Офіційний курс долара з 7 липня 2015 року встановлений ЦБ на рівні 56,4112 руб., офіційний курс євро — 62,4246 руб.