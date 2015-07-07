Активи неплатоспроможних банків продаватимуть тільки на електронних майданчиках

Згідно з повідомленням прес-служби, відповідні зміни передбачені рішенням виконавчої дирекції фонду від 25 червня 2015 року.

«Це дозволить прискорити процес продажу активів, що забезпечить зручність і швидкість обміну інформацією і буде сприяти залученню широкого кола потенційних покупців. Проведення електронних торгів та принципи їх функціонування є ефективним інструментом продажу майна банків», - йдеться в повідомленні.

Згідно із зазначеним рішенням, організатор торгів через свій веб-сайт повинен забезпечити безперешкодний допуск до участі в торгах і рівні умови для всіх учасників. Ще одна вимога - технічна можливість одночасного обслуговування (проведення) не менше 100 торгів одночасно.

Крім того, згідно з вимогами фонду, сайт повинен бути розміщений на власному доменному імені, без необхідності пересилання на інші веб сторінки в мережі Інтернет. Виставлене на продаж майно неплатоспроможних банків повинно мати чітку категоризацію в залежності від типу майна.

«Організатори торгів повинні привести у відповідність з вимогами свої електронні торгові майданчики до 1 вересня 2015 року», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виручив від продажу активів ліквідованих банків близько 200 млн гривень і пропонує давати оцінку цьому процесу за підсумками першого півріччя.