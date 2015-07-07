Базова інфляція в червні сповільнилася до 0,4%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2015 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,4% з 1,9%, зафіксованих у травні, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в річному вираженні, до червня 2014 року, базова інфляція в червні 2015 року сповільнилася до 45,1% до 46,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року до грудня 2014 року, базова інфляція становила 28,2%, за січень-травень у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – 40,6%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2015 року, порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованим місяцем раніше.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.