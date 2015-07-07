Гривня на міжбанку впала до 21,95 за долар
12:14, 07 липня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,72/ 24,05 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,7859 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 7 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,60/21,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,72/ 24,05 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,378/0,382 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,7859 грн/дол., на цю годину укладено 35 угод на суму 12,23 млн дол.
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