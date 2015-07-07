Бізнес-партнер Порошенка цинічно робить безробітними 10 тисяч українців - Корбан

Геннадій Корбан, один із лідерів партії УКРОП і член наглядової ради «Фонду оборони країни» заявив про те, що власник «Богдан-Моторс» відбирає тендер на виробництво тролейбусів у "Південмашу" і при цьому, фактично виводячи валюту з країни, закуповує зброю іноземного виробництва, замість того, щоб забезпечувати замовленнями вітчизняний оборонпром.

У червні поточного року екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА, член наглядової ради «Фонду оборони України» заявляв про те, що Антимонопольний комітет України має намір розірвати договір міської влади Дніпропетровська з "Південмашем" на виробництво рухомого складу для міського електротранспорту, за скаргою компанії «Богдан-Моторс». Підприємство належить близькому партнеру президента України Петра Порошенка по бізнесу Олегу Свинарчуку. Свинарчук отримав контроль над корпорацією «Богдан-Моторс» в 2009 році, віддавши Петру Порошенку частку в «Укрпромінвесті».

Про це Геннадій Корбан повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше, за словами Геннадія Корбана, Свинарчук курирував президентську виборчу кампанію і отримав посаду заступника голови РНБО. Геннадій Корбан зазначає, що в цей же період голова «Богдан-Моторс» змінив прізвище на Гладковський (по матері).

«Тендер намагаються переграти на користь Богдан Моторс. Компанії, як я вважав, що належить Порошенку. Тоді на мене обрушився шквал критики, і я вирішив зайнятися цією темою щільніше. В результаті отримав докази, що частково був неправий – за фактом Богдан-Моторс належить не президентові, а його близького соратника. Ближче нікуди. Таким чином, все стає на свої місця: поки Гладковський дбає про обороноздатність країни, Свинарчук (по суті своїй) в цей час приторговує тролейбусами Богдан Моторс», - заявив екс-віце-губернатор Дніпропетровської області.

Геннадій Корбан підкреслює, що передача тендерного замовлення призведе звільнення 10 тисяч працівників провідного стратегічного підприємства України, при цьому кошти спрямовуються на зброю іноземного виробництва.

«Однією рукою він (Свинарчук-Гладковський, - ред) цинічно позбавляє роботи 10 тисяч працівників "Південмашу", а іншою - лівою він щедро і спритно викладає валюту за зброю іноземного виробництва, замість того, щоб інвестувати у вітчизняний оборонпром. Очевидно, що Свинарчук, він і в Африці Свинарчук, навіть якщо тепер за паспортом він – Гладковський», - зазначив Корбан.