Переказ грошей з картки на картку через Особистий кабінет користувача iPay.ua

Все більша кількість користувачів вибирають всеукраїнський сервіс миттєвих платежів iPay.ua для здійснення грошових операцій в інтернеті. Якщо ви постійно оплачуєте послуги телебачення та інтернет онлайн або часто перераховуєте гроші друзям і близьким, для комфортної роботи і економії часу можна використовувати «Особистий кабінет».

Послугу «Особистий кабінет» обрали вже більше 230 000 користувачів сервісу миттєвих платежів iPay.ua. Якщо ви часто здійснюєте платежі в інтернеті, то завдяки «Особистому кабінету» це можна робити швидше і комфортніше.

Наприклад, в «Особистому кабінеті» iPay.ua можна створювати шаблони платежів для оплат, які ви робите постійно.

Завдяки всеукраїнському сервісу миттєвих платежів iPay.ua ви можете оплачувати рахунки понад 500 компаній. Вам знадобиться тільки банківська карта Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro/Cirrus, випущена одним з українських банків.

Переказ грошей з картки на картку через інтернет став ще простішим, адже користувачам «Особистого кабінету» можна зареєструвати свою банківську карту і не вводити кожен раз її дані. Це дуже зручно, адже часто ми в поспіху або через неуважність можемо ввести неправильні дані карти. Але тепер завдяки «Особистому кабінету» користувачам не потрібно турбуватися про те, що дані банківської картки будуть введені неправильно.

Користувачам «Особистого кабінету» сервісу iPay.ua квитанції про оплату послуг приходять на електронну адресу. Це дуже зручно, адже тепер всі комунальні послуги будуть оплачені вчасно. Також, завдяки «Особистому кабінету» ви можете переглянути платежі, які здійснювали раніше. Кожен переказ з картки на картку, оплата телебачення, інтернету або оплата комунальних послуг, - історія всіх ваших платежів зберігається в «Особистому кабінеті». Ви точно будете знати, коли і кому ви переказували гроші.

Користувачі «Особистого кабінету» можуть не боятися за збереження своїх даних, адже вся інформація передається з безпечного шифрованому з'єднанню і не може потрапити до рук зловмисників.

Тепер переказ грошей з картки на картку став ще швидше і зручніше, адже колектив iPay.ua зробив все для того, щоб користуватися «Особистим кабінетом» було комфортно і безпечно.

Завдяки всеукраїнському сервісу миттєвих платежів iPay.ua можна робити покупки в онлайн-магазинах, купувати квитки, оплачувати комунальні послуги і переказувати гроші своїм друзям і рідним.