Греція обіцяє погасити боргові зобов'язання, якщо їй позичать ще 7 мільярдів євро - ЗМІ

Про це з посиланням на європейські дипломатичні джерела повідомляє італійське видання ANSA, яке цитує Європейська правда.

За даними видання, запит на позику наразі знаходиться на розгляді президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера.

Ципрас попросив про позику для ліквідації надзвичайної ситуації в грецькій економіці і погашення боргових зобов'язань.

Читайте такожЮнкер заявив, що на референдумі греки голосували проти вже неактуальних умов кредиторівСьогодні Юнкер заявив, що вирішення ситуації з Грецією не прийде за одну ніч і він проти виходу Греції з єврозони.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пообіцяв представити нові пропозиції грецького уряду на саміті ЄС у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі щодо боргових зобов'язань країни 5 липня 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.

Після цього сьогодні, 7 липня, Міжнародний валютний фонд відмовився кредитувати Грецію.

Також сьогодні всі інститути Європейського Союзу, відповідальні за політику ЄС, планують обговорити ситуацію, що склалася після проведення в Греції референдуму.