Президент Єврокомісії заявив про намір запобігти виходу Греції з єврозони

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, про це Жан-Клод Юнкер заявив в Європарламенті перед самітом зони євро Греції.

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"Моя мета - запобігти виходу Греції із зони євро (Grexit). Я проти Grexit, - підкреслив президент Єврокомісії. - У Європі немає простих відповідей. Європа означає постійну боротьбу за компромісні рішення".

За його словами, Європейська комісія зі свого боку готова зробити все можливе, щоб досягти угоди з урядом Греції протягом прийнятного проміжку часу. "Ми не хочемо, щоб Греція залишила єврозону або Євросоюз, і ми продовжимо працювати, щоб знову почати переговори", - підкреслив президент Єврокомісії.