Вестерн Юніон відновив послугу грошових переказів в Греції

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Reuters.

Компанія "Вестерн Юніон" повідомила про відновлення надання послуг грошових переказів в Греції, що дозволить жителям країни отримувати кошти з-за кордону.

В компанії зазначили, що незважаючи на зарахування на рахунок одразу всієї суми грошового переказу, клієнти зможуть знімати не більше 60 євро ($65,58) на добу, відповідно до заходів контролю за капіталом, які нещодавно прийняв грецький уряд.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Греції планує не відкривати банки ще мінімум кілька днів.