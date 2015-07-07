НБУ пом'якшив для банків обмеження на купівлю валюти

Національний банк України пом'якшив обмеження для банків - порушників порядку формування обов'язкових резервів з проведення ними операцій з купівлі іноземної валюти.

Згідно з постановою правління регулятора №436, скасовано заборону для банків на проведення власних операцій з купівлі іноземної валюти упродовж наступного календарного місяця у разі недотримання фінустановою порядку формування та зберігання обов'язкових резервів за звітний період резервування.

Постановою також передбачено, що банки щодня повинні надавати регулятору додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів, а також оновлені дані у разі зміни балансу.

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Регулятор наголошує, що прийняття цієї постанови пов'язане з необхідністю спрощення умов здійснення банками власних операцій з купівлі іноземної валюти у межах установлених лімітів відкритої валютної позиції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України констатує наявність серйозних передумов для стабілізації ситуації на фінансовому ринку, що дає регулятору підстави для поетапної лібералізації валютного та депозитного ринків та послаблення деяких адміністративних обмежень.