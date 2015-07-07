Країни БРІКС створили валютний резервний пул на $100 мільярдів

Країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) підписали операційну угоду в рамках пулу умовних валютних резервів, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення Центробанку РФ.

«Центральні банки Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР підписали 7 липня 2015 року в Москві операційну угоду, яка регламентує умови взаємної підтримки країн-учасниць у рамках угоди про Пул умовних валютних резервів країн БРІКС», — йдеться в повідомленні.

В угоді відображені права і зобов'язання членів пулу.

Читайте такожКраїни БРІКС створюють альтернативу МВФ і Всесвітньому банку«Мета пулу полягає у взаємному наданні центральними банками країн-членів БРІКС грошових коштів у доларах США у разі виникнення проблем з доларовою ліквідністю. Таким чином, створення даного запобіжного механізму спрямоване на підтримання фінансової стабільності в країнах-учасницях», — йдеться в повідомленні.

Обсяг пулу складе $100 млрд, з них Китай дає $41 млрд, Бразилія, Індія і Росія - по $18 млрд, а ПАР - $5 млрд.