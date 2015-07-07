Гривня наприкінці дня дещо відіграла втрати і зупинилася на 21,80 за долар

У вівторок, 7 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,65/21,80.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,7020/23,8600, до російського рубля – 0,3760/0,3790.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,7004 грн/дол., на цей час укладено 522 угоди на суму 315,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні на середину дня падала до 21,95 за долар.