Офіційний курс гривні обвалився відразу на 44 копійки

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 8 липня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2170.0382 (7 липня – 2126.5897);

100 євро – 2372.0688 (7 липня – 2340.9499);

10 російських рублів – 3.7925 (7 липня – 3.7698).

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Як повідомляв УНІАН, гривня сьогодні закрила міжбанківський ринок на рівні 21,80 за долар. У середині сьогоднішніх торгів гривня падала навіть до 21,95 за долар.

Таким чином, українська валюта всього за два дні подешевшала майже на 80 копійок.