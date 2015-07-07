Офіційний курс гривні обвалився відразу на 44 копійки
19:01, 07 липня 2015Фінанси
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Національний банк знизив офіційний курс гривні до 21,70 за долар.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 8 липня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2170.0382 (7 липня – 2126.5897);
100 євро – 2372.0688 (7 липня – 2340.9499);
10 російських рублів – 3.7925 (7 липня – 3.7698).
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Як повідомляв УНІАН, гривня сьогодні закрила міжбанківський ринок на рівні 21,80 за долар. У середині сьогоднішніх торгів гривня падала навіть до 21,95 за долар.
Таким чином, українська валюта всього за два дні подешевшала майже на 80 копійок.
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