Прем'єр Нідерландів: Греція не привезла в Брюссель нових пропозицій щодо реформ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Брюсселі перед початком євросаміту, скликаного через фінансову кризу в Греції.

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"Зараз виглядає так, що знову на стіл покладено старі пропозиції. Єдине рішення полягає у тому, щоб Греція продовжила (переговори) з новими пропозиціями. Відповідальність за долю Греції в єврозоні лежить на Афінах", - сказав Марк Рютте.

За його словами, зараз уряд Греції бере велику відповідальність перед грецьким народом. "Уряд Греції має прийти з новими пропозиціями, якщо цього не станеться, якщо греки сьогодні чи дуже швидко цього не зроблять, то час сплине, і ми не зможемо допомогти", - наголосив прем’єр-міністр Нідерландів.

Напередодні саміту відбулося засідання єврогрупи.

Як повідомлялося, сьогодні увечері відбудеться екстрений саміт країн єврозони, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас має представити нові пропозиції щодо виходу країни з боргової кризи.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не виключав виходу Греції з єврозони у разі відсутності надійного пакету реформ. Водночас президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішуче виступає за збереження Греції у єврозоні.