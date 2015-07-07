Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію "Омега Банку"

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування.

Нацбанк нагадав, що в січні банк був визнаний проблемним у зв'язку з проведенням ризикованої діяльності, і банку було призначено куратора НБУ. Після віднесення банку до категорії проблемних його показники погіршилися, у зв'язку з чим НБУ відніс банк до категорії неплатоспроможних.

Згідно з повідомленням на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд почав процедуру ліквідації банку 6 липня, яка триватиме до 5 липня 2016 року. Ліквідатором банку призначений Артем Караченцев.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України дозволив корпорації Ukrainian Business Group (UBG) придбати створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перехідний банк на базі неплатоспроможного «Омега Банку».

За інформацією НБУ, відповідне погодження на придбання істотної участі в перехідному банку компанії UBG як прямому акціонеру і Олександру Стецюку як власнику 100% капіталу прийнято 5 червня.

Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Кредитпромбанк» і «Омега Банк», які входять до групи «Дельта Банк» та належать його власникові Миколі Лагуну.

«Омега Банк» (раніше - «Сведбанк») працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за активами. У квітні 2013 року була завершена угода з придбання Лагуном контрольного пакету акцій «Сведбанку», після чого банк продовжив роботу під назвою «Омега Банк».