Житомирські підприємства припиняють експорт у Росію

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,"Житомирщина припинила поставки до Росії, в області широко проводяться заходи щодо мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації ситуації в економіці України. Багато підприємств області переорієнтовуються на випуск продукції до країн ЄС".

Також наводиться приклад, згідно якого два бердичівських підприємства (ДП «РИТМ» ТОВ «РоСт», виробництво конвеєрів - УНІАН) переорієнтувалися на нові ринки збуту до країн ЄС, зокрема, до Болгарії, та експортують свою продукцію до Грузії.

"Ці підприємства раніше реалізовували продукцію споживачам Молдови та Росії, тепер поставки продукції до Росії не здійснюються",- повідомляють в ОДА.

Читайте такожБілорусь на тлі стиснення ринку Росії має намір змінити географію експортуКрім того, між представниками іноземних підприємств та підприємств Житомирщини постійно відбуваються зустрічі і наради стосовно економічної співпраці.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації розповсюдив інформацію серед суб’єктів підприємницької діяльності області щодо можливості участі вітчизняних товаровиробників у тендерах Грузії, Йорданії, Сербії, Словаччини, Узбекистану, Чехії, Греції та можливості налагодження співробітництва з компаніями Данії, Сенегалу, Тунісу.