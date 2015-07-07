Російський рубль оновив тримісячний мінімум

Увечері валюта США досягла значення 57,69 вперше з 1 квітня, до 17.50 за московським часом котування долар/рубль розрахунками "завтра" на Московській біржі були близько 57,62, на 1,3 відсотка вище від попереднього закриття, повідомляє Reuters.

До цього часу пара євро/рубль оцінювалася у 62,96 рубля, на 0,1 відсотка вище попереднього закриття. Раніше євро піднімався до 63,37 рубля вперше за чотири тижні.

Читайте такожЦіни на нафту вперше з квітня впали нижче за $56Вранці та вдень долар і євро коштували істотно нижче за поточні значення, а євро навіть торгувався на негативній території, знижуючись до позначки 62,57 рубля.