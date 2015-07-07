Відтік капіталу з Росії в 2015 році може скласти 70-80 мільярдів доларів - Мінфін РФ

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Reuters.

"...Ми оперативно вжили заходів реагування, які дозволили скоротити відтік капіталу. З цього року ми оцінюємо відтік капіталу на рівні близько $70-80 мільярдів, значно нижче початкових оцінок", - сказав Силуанов.

В умовах збереження західних санкцій і цін на нафту поблизу поточних значень Центробанк очікує відтік капіталу в цьому році на рівні $90 мільярдів, після того як у першому кварталі з країни пішло $32,6 мільярда. ЦБР пояснює основний відтік не втечею капіталу з країни, а погашенням зовнішніх боргів. Дані платіжного балансу РФ за другий квартал будуть опубліковані регулятором 9 липня.

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У вівторок Центральні банки Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР домовилися про взаємну підтримку країн-учасниць у рамках угоди про пул умовних валютних резервів країн БРІКС.

"У разі, якщо ми побачимо суттєві відтоки капіталу і тиск на курс і на ЗВР... в цьому випадку пул прийде і підставить нам плече. У Росії немає необхідності користуватися послугами пулу, достатній обсяг золотовалютних резервів", - сказав Силуанов.

Золотовалютні резерви Центробанку РФ на 26 червня становили $362,0 мільярда.

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Раніше УНІАН повідомляв, що відтік з інвестують в активи Росії фондів за тиждень (з 25 червня по 1 липня) зріс до $116,7 млн. Відтік капіталу з Росії за підсумками травня склав $6 млрд проти $13 млрд у квітні.