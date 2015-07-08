Нацбанк констатує уповільнення відпливу валютних депозитів у червні

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«По валютних депозитах майже пройдено точку стабілізації. За червень їх відплив був менше 1%. Це найкращий результат за останні місяці, тому ми очікуємо зростання вже через один-два місяці», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

При цьому голова НБУ зазначила, що регулятор вже чотири місяці поспіль фіксує приплив гривневих депозитів. Так, із початку червня зростання їх обсягів становило 1,9%.

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Згідно з повідомленням, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у ході зустрічі з банкірами підкреслив, що завдяки стабілізації ситуації на валютному ринку споживча інфляція вперше з початку 2014 року уповільнилася.

"Ми фіксуємо стабільність на ринку, зміцнення з квітня курсу гривні до долара США та звуження діапазону його коливань. Також ми відзначаємо зниження інфляційних ризиків. Крім того, ми очікуємо продовження уповільнення інфляції протягом наступних місяців. Саме з метою закріплення цих позитивних зрушень на грошово-кредитному ринку ми залишили облікову ставку незмінною. Водночас у разі подальшого зниження інфляції зможемо перейти до зниження ставки вже найближчим часом", - наводяться в повідомленні слова Сологуба.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у травні в національній валюті другий місяць поспіль зріс на 0,1% - до 348,1 млрд грн, при цьому тенденція скорочення депозитів у валюті уповільнилась і обсяг депозитів у валюті в травні скоротився на 3% - до 16 млрд дол. Із початку року обсяг гривневих депозитів знизився на 4,9%, валютних – на 17,9%.

Інфляція в Україні в червні 2015 року порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму й Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, уповільнилася до 0,4% із 2,2%, зафіксованих місяцем раніше.

Комітет із монетарної політики Національного банку України на черговому засіданні 25-26 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 30% і перейти до пом'якшення монетарної політики найближчим часом у разі подальшого зниження інфляційних ризиків.

НБУ підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних із 4 березня 2015 року, а також підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності та з мобілізації ресурсів у банків.