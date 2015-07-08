Мексиканський песо впав до нового мінімуму четвертий раз за рік

Четвертий з початку року історичний мінімум встановила у вівторок мексиканська валюта песо - за один долар, за даними Банку Мексики, давали 15,83 песо при міжбанківських розрахунках, повідомляє Прайм.

За оцінкою експертів, песо втратив за день 5,9 сентаво, або 0,37% своєї вартості. Серед чинників зниження ціни національної валюти латиноамериканської країни виділяється зростання долара на міжнародному ринку, зниження ціни нафти і вплив ситуації в Греції.

При цьому ціна долара під час готівкової купівлі досягає вже 16,10 песо. У разі якщо в середу курс долара "проб'є" на торгах позначку в 16,06 песо, монетарна влада країни знову застосує механізм додаткових продажів американської валюти на біржі обсягом до 200 мільйонів доларів в день.

Раніше голова Банку Мексики Агустін Карстенс заявляв, що вплив ситуації з фінансовою кризою в Греції на економіки, що розвиваються, буде вельми обмежений. За його словами, ефект від грецької кризи країни, що розвиваються, можуть відчути, однак він не буде помітним.

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Голова центрального банку Мексики заявив також, що монетарна влада латиноамериканської країни готова негайно реагувати на розвиток ситуації, в тому числі у разі зміни Федеральною резервною системою США процентної ставки.