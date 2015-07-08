Грецію в найближчі 2-3 дні очікує дефіцит готівки - ЗМІ

Дефіцит готівкових грошей може виникнути в Греції в найближчі 2-3 дні, якщо уряд країни терміново не укладе угоду про відновлення фінансової допомоги з міжнародними кредиторами.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

Грецькі банки закриті з минулого тижня, а на зняття готівки через банкомати діє обмеження розмірі €60 в день.

"Справжня проблема з готівкою в банкоматах виникне завтра, - наводить агентство слова джерела. - Введення обмеження в розмірі €60 в день "продовжило життя" банкоматів, але становище значно ускладниться з завтрашнього дня".

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Інше джерело, що займає відповідальний пост в одному з грецьких банків, заявило агентству: "Я не знаю, чи почнуть гроші в банкоматах закінчуватися в середу або в четвер ввечері, але якщо ми не укладемо угоду з європейцями, банкноти у нас закінчаться протягом двох або трьох днів".