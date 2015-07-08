"Укрексімбанк" завершив реструктуризацію $1,5 мільярда боргу

За інформацією банку, резолюція передбачає продовження строків погашення кожного з випусків облігацій на сім років, зміну ставки купона і нові графіки погашення.

Банк зазначає, що завершення реструктуризації облігацій стане позитивним сигналом, який свідчить про довіру іноземних інвесторів до ключових гравців фінансового ринку країни.

«Ми вдячні Спеціальному комітету і власникам облігацій за їх підтримку переважною більшістю голосів, яку вони надали на зборах власників облігацій», – наводяться в повідомленні слова голови правління банку Олександра Гриценка.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» 26 травня повідомив про згоду на реструктуризацію власників 30% своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол.

За погодженими умовами, погашення 50% основної суми боргу за облігаціями з погашенням у 2015 році переноситься на квітень 2019 року, решта суми розбивається на рівні піврічні платежі з жовтня 2019 року по квітень 2022 року, а ставка купона підвищується до 9,625% річних.

За облігаціями з погашенням в 2016 році термін сплати 50% основної суми боргу переноситься на лютий 2020 року, решта боргу – розбивається рівними піврічними платежами з серпня 2020 до лютого 2023 року, при цьому купон збільшується до рівня 6-місячного Libor плюс 7%.

За облігаціями з погашенням у 2018 році 50% боргу буде погашено до січня 2021 року, решту – рівними піврічними платежами з липня до січня 2021 2025 року, при цьому купон збільшується до 9,75%.

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Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

У рамках переговорів українська сторона розраховує в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперамив до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.