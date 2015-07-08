Кримчани завалили окупаційну владу скаргами на затримку пенсій і зарплат

Найбільше звернень на «гарячу лінію» нелегітимної Ради міністрів окупованого Росією Криму стосуються затримки виплат пенсій та заробітних плат, а також відсутності в медустановах діагностичного обладнання, заявила "заступник голови уряду" півострова Лариса Опанасюк, передають "Новини Криму".

За її інформацією, продовжують надходити звернення з питань невиплати пенсій та неправильного нарахування пенсій пенсіонерам, які приїхали в анексований Крим з інших регіонів Росії. У зв'язку з цим вона пообіцяла провести спецнараду найближчим часом.

Читайте такожВ окупованому Криму на охорону здоров'я не вистачає 10 мільярдівОпанасюк також повідомила, що велика кількість скарг надійшла на невиплату заробітних плат в держустановах і школах окупованого Криму. Зокрема, у школах виплати проходять в неповному обсязі, затримуються премії та виплати на оздоровлення.

Опанасюк також звернула увагу, що багато скарг громадян надходить на відсутність діагностичної медичної техніки в кримських лікарнях.