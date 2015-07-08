Російські компанії вже шикуються в чергу за пенсійними грошима

Найбільші російські компанії, які усвідомили, що бюджету і фонду національного добробуту на всіх не вистачить, звернулися до пенсійних грошей, пишуть "Ведомости".

7 липня заступник міністра економічного розвитку РФ Микола Подгузов провів нараду за участю топ-менеджерів РЖД і найбільших приватних пенсійних фондів, розповіли «Відомостям» три учасника зустрічі. Мова йшла про те, скільки пенсійних коштів і на яких умовах могла б залучити монополія.

За словами одного зі співрозмовників «Ведомостей», керівники РЖД запропонували НПФ для початку облігації на 20-30 млрд руб. на 8-10 років.

Читайте такожРосії доведеться ще довго працювати при жорстких бюджетних обмеженнях - МедведєвУ червні у Подгузова пройшла нарада топ-менеджерів «Роснефти» і НПФ, повідомляли керівники кількох фондів: «Роснефть» просила НПФ інвестувати в її проекти близько 500 млрд руб. пенсійних накопичень. «Роснефть» запевняла, що НПФ сам запропонував їй пенсійні гроші. У Мінекономрозвитку прийдуть і інші претенденти на гроші НПФ, кажуть керівники кількох НПФ, які отримали запрошення на ці зустрічі: «Сибур», «Газпром нафта», ФСК, «Ростелеком».

«Мова йде про інвестпрограми, обговорюються суми в 400-500 млрд руб., які частково могли б фінансуватися державою, а частково – грошима НПФ», – повідомив один з учасників зустрічі.

Компанії вважають, що пенсійні гроші будуть дешеві.

До квітня в усіх НПФ було 1,15 трлн руб. накопичень, ці гроші вже інвестовані. Вільної ліквідності – близько 550 млрд руб., у квітні – травні НПФ – учасники системи гарантування отримали їх від ПФР.

В уряді розраховують, що НПФ сам проявить інтерес до фінансування найбільших компаній, а компанії будуть шукати гроші на ринку, а не в бюджеті або ФНБ.

При цьому в НПФ незадоволені умовами, які пропонують компанії.

«Ми під таку ставку, як пропонує РЖД, добровільно інвестувати не будемо», — запевняє топ-менеджер одного НПФ.