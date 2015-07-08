Російський рубль відновив падіння слідом за нафтою

Відразу після початку торгів на Московській біржі курс рубля до долара і євро знову пішов униз. Курс євро вперше знову перевалив за позначку 63 руб., піднявшись на максимумі до 63,257 руб., що на 85,7 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів, повідомляє РБК.

Курс долара під час ранкових торгів досяг позначки 57,369 руб., що на 63 коп. вище за рівень закриття торгів вівторка.

Аналітики пов'язують зниження курсу рубля з новим падінням цін на нафту, які на тлі очікування скасування антиіранських санкцій вперше за три місяці опустилися вчора нижче $56 за барель. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent коливається в районі $56 за барель, на мінімумі вона опускалася до $55,96, що на 1,56% нижче рівня закриття попередніх торгів.

«Іран, очікуючи скасування санкцій Заходу, планує наростити обсяг видобутку на 1 млн бар. в добу. Експерти нафтового ринку попереджають, що Іран буде усвідомлено демпінгувати, завойовуючи частку ринку. Все це негативно позначається на ринку енергоносіїв. Слід очікувати зростання долара до 60 руб.», – зазначив керівник департаменту аналітики PROFIT Group Гліб Задоя.

Офіційний курс долара з 8 липня 2015 року встановлений ЦБ на рівні 57,2192 руб., офіційний курс євро — 63,0441 руб.