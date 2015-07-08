Гривня впала до 22,15 за долар

У середу, 8 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,85/22,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,1330/ 24,4580 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3820/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,1361 грн/дол., на цю годину укладено 43 угоди на суму 21,17 млн дол.