"Ощадбанк" подав позов до Росії на 15 мільярдів за втрату майна в анексованому Криму

Державний «Ощадбанк» подав позов до Російської Федерації про відшкодування втрат на загальну суму близько 15 млрд грн, що виникли в результаті незаконної анексії Криму, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я щойно одержав інформацію від керівництва «Ощадбанку», що банк подав позов до Російської Федерації на суму близько 15 млрд грн на відшкодування шкоди, завданої РФ незаконною анексією Криму, - сказав Яценюк. – І я звертаюся до інших українських держкомпаній наслідувати приклад «Ощадбанку» з метою притягти Росію до відповідальності та вимагати від Росії суму збитків за незаконну анексію Криму».

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів до міжнародних судів проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені до різних судів, «починаючи від Морського арбітражу й закінчуючи судом у Гаазі". Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності й закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.

За даними Мін'юсту, загальна сума вимог за судовими спорами до України від міжнародних інвесторів та інших юридичних осіб становить близько 170 млрд грн.