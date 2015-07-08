Греція офіційно попросила єврозону про новий кредит

Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на Reuters.

"ESM отримав запит Греції", - заявили в прес-службі Європейського стабілізаційного механізму.

У той же час, розмір фінансової допомоги, про яку просить грецький уряд, не вказується.

Міністри фінансів країн єврозони розглянуть заявку Греції в середу у режимі телефонної конференції.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас попросив про проміжну позику у 7 млрд євро, яка може бути надана протягом 48 годин.

Нагадаємо, грецька делегація не представила нових пропозицій на зустрічі міністрів фінансів єврозони в Брюсселі.

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Наразі грецький уряд щонайпізніше в четвер, 9 липня, повинен представити докладно свої пропозиції щодо всеосяжних і конкретних реформ.

Новий позачерговий саміт ЄС щодо Греції відбудеться 12 липня.