Греція офіційно попросила єврозону про новий кредит
Греція подала офіційну заявку про надання фінансової допомоги з Європейського стабілізаційного механізму (ESM).
Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на Reuters.
"ESM отримав запит Греції", - заявили в прес-службі Європейського стабілізаційного механізму.
У той же час, розмір фінансової допомоги, про яку просить грецький уряд, не вказується.
Міністри фінансів країн єврозони розглянуть заявку Греції в середу у режимі телефонної конференції.
Раніше ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас попросив про проміжну позику у 7 млрд євро, яка може бути надана протягом 48 годин.
Нагадаємо, грецька делегація не представила нових пропозицій на зустрічі міністрів фінансів єврозони в Брюсселі.
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Наразі грецький уряд щонайпізніше в четвер, 9 липня, повинен представити докладно свої пропозиції щодо всеосяжних і конкретних реформ.
Новий позачерговий саміт ЄС щодо Греції відбудеться 12 липня.