Половину понадпланових доходів митниць хочуть віддавати місцевим бюджетам

Про це повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що рішення про розподіл коштів Кабмін прийняв у ході роботи колегії Державної фіскальної служби наприкінці червня. І зараз, за словами глави уряду, воно оформлене у вигляді законопроекту.

«Законопроект сьогодні ж буде передано до парламенту», - сказав Яценюк. Він також додав, що в разі прийняття законопроекту, його норми застосовуватимуться на Одеській митниці, а понадпланові кошти підуть на будівництво дороги Одеса – Рені.

«У нас є планові доходи на Одеській митниці. Все, що понадплан, визначений Міністерством фінансів, ділиться справедливо – 50 на 50. Половина в державний бюджет, а 50% - на будівництво дороги Одеса – Рені. Для цього Кабінет міністрів вносить зміни до Бюджетного кодексу України і просить парламент підтримати ці зміни», - сказав Яценюк, додавши, що це стимулюючий законопроект.

Раніше урядову ініціативу підтримав президент України Петро Порошенко. Він зазначав, що це «дуже цікавий механізм», який стане мотивацією в боротьбі з контрабандою.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, доходи зведеного бюджету за оперативними даними, за січень-червень 2015 року становили 263,9 млрд грн, що на 66,2 млрд грн, або на 33,5%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У розрізі основних платежів у першому півріччі 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено за податком на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 41,6%, ПДВ з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 23,3%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 34,8%, ввізного мита - у 3,3 раза, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - в 8,4 раза, рентної плати за користування надрами - на 59,6%, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 45,3%, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету, - в 2,4 раза.