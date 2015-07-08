Єврокомісія прийняла рішення про видачу 600 млн євро допомоги Україні
Європейська комісія прийняла рішення про початок процесу виплати 600 млн євро для України у вигляді кредиту.
Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на сайт Єврокомісії.
"Це перший внесок в рамках нової програми макрофінансової допомоги для України, яка становить загалом 1,8 млрд євро середньострокових кредитів. Рішення ґрунтується на меморандумі про взаєморозуміння та Угоді про відкриття кредитної лінії, які Україна і ЄС узгодили 22 травня 2015 року в Ризі", - йдеться у повідомленні.
У Єврокомісії зазначили, що макрофінансова допомогу є частиною програми ЄС із розширення взаємодії з сусідніми країнами і призначена в якості виняткового інструменту реагування на кризу для сусідніх з ЄС країн, які відчувають серйозні проблеми платіжного балансу.
"В рамках цієї програми ЄС сприяє покриттю термінових фінансових потреб, з якими стикається Україна, підтримуючи в країні економічну стабілізацію. Крім того, пакет макрофінансової допомоги ЄС допоможе українській владі у реалізації важливих реформ", - зазначили у Єврокомісії.
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