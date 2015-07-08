Порошенко просить Раду ратифікувати меморандум з Німеччиною про гроші на відновлення інфраструктури сходу

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри уряду України та уряду Федеративної Республіки Німеччина щодо незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро", яким передбачено відновлення інфраструктури на сході України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зазначений документ був підписаний 1 квітня 2015 року в Берліні.

Читайте такожЯценюк доручив місцевій владі негайно освоїти виділені урядом кошти на відновлення інфраструктуриЗгідно з меморандумом, уряд Німеччини має намір надати необхідні гарантії під непов'язаний фінансовий кредит (UFK) кредитної установи для відбудови (KfW) загальним розміром 500 млн євро.

Кошти будуть залучатися, зокрема, для інвестицій у відновлення та модернізацію інфраструктури регіонів сходу України в таких сферах: транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання і водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення і будівництво житла.