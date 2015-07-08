Гривня до закриття міжбанку змогла піднятися вище 22 за долар

У середу, 8 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,70/21,90.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожНБУ пом'якшив для банків обмеження на купівлю валюти

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,9650/24,1840, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3820.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,9757 грн/дол., на цей час укладено 589 угод на суму 406,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на середину торгів опускалися до 21,85/22,15.