Порошенко доручив усім ОДА до 1 листопада перейти виключно на електронні закупівлі

Президент України Петро Порошенко доручив усім головам облдержадміністрацій до 1 листопада запровадити електронні закупівлі.

Про це він сказав на розширеній нараді в Одесі з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«В мене завдання, щоб до 1 листопада 100% обласних адміністрацій перейшли на виключно електронні закупівлі», – наголосив Порошенко, зазначивши, що з початку року Міністерство оборони зберегло 450 млн грн завдяки системі електронних закупівель.

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Він заявив, що реалізація всіх реформаторських планів можлива лише за умови підтримки всього суспільства. «Проблема не лише в тому, щоб рішуче боротися з корупцією, протистояти пропагандистським атакам, якими зараз намагаються дискредитувати владу. Проблема – донести до кожного українця, що на сьогоднішній день ми ефективно впроваджуємо реформи. Електронні закупівлі, скорочення неефективних чиновників, боротьба з корупцією і робота силовиків, ефективна взаємодія з АТО і допомога українським військовим, залучення іноземних інвестицій. Ми маємо не лише робити, але й інформувати про це суспільство. Бо настрій, тонус, переконаність у перемозі суспільства – це ключовий чинник реформ. Немає довіри людей – немає успіху реформ», – сказав Порошенко. – Коли ми кажемо про прозорість влади, говоримо і про ефективну інформаційну політику, на якій я наголошую».