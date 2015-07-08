Нацбанк знизив офіційний курс майже до 22 гривень за долар
19:22, 08 липня 2015Фінанси
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Українська валюта знову стрімко падає.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 9 липня наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2197.1761 (8 липня – 2170.0382);
100 євро – 2422.1669 (8 липня – 2372.0688);
10 російських рублів – 3.8400 (8 липня – 3.7925).
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на середину торгів на міжбанківському валютному ринку гривня опускалася до 22,15 за долар.
На закриття міжбанку українська валюта змогла піднятися вище 22 за долар.
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