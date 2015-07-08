Експорт послуг з виробництва телеконтенту в Україні може досягти $200 мільйонів при наявності податкових пільг – гендиректор "1+1 медіа"

Про це заявив генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко під час круглого столу. "На сьогоднішній момент цей ринок оцінюється від $40 до $60 млн... При податкових пільгах досягти $100-$200 млн цілком можливо за рік-два", - сказав він.

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Олександр Ткаченко зазначив, що сьогодні український медіаринок знаходиться в скрутному становищі. Про це свідчить падіння ринку телевізійної реклами в три рази порівняно з минулим роком.

"Фактично мови про розвиток місцевого ринку в найближчі рік-два для нас як для індустрії йти не може", - сказав він.

Таке положення речей змушує вітчизняні медіа виходити на зовнішні ринки і проводити політику імпортозаміщення.

Крім надання іноземним замовникам послуг з виробництва телеконтенту, перспективною також є галузь виробництва форматів і ідей. За словами генедиректора "1+1 медіа", обсяг експорту такої продукції у грошовому вираженні може значно перевищувати експорт послуг з виробництва іноземних серіалів і фільмів.

Як зазначив Олександр Ткаченко, в Україні цей бізнес поки що не розвинений. Першість у світі в сфері виробництва ідей і форматів належить Великобританії, Голландії і Ізраїлю.

Довідка УНІАН. Група "1+1 медіа" - один з найбільших медіа-холдингів України. До складу групи входить 8 телеканалів - 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН ТБ, Ukraine Today і "Бігуді". Складовою частиною групи є також інформаційно-новинні майданчики ТСН.uа УНІАН, Главред.info і інтернет-сайти "Телекритика" та "Дуся".

Структура групи також включає виробничий департамент "1+1 продакшн", який відповідає за виробництво власних і адаптацію міжнародних форматів різноманітних жанрів для телеканалів групи: реаліті - та дейтинг-шоу, талант-шоу, сценарне реаліті, серіали, сіткоми, документальні та спортивні програми, авторські програми, інформаційні мовлення.