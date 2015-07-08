Російський рубль продовжує падати через дешеву нафту

Рубль упав на торгах середи згідно з тенденціями глобальної втечі від ризику через невизначеність із Грецією і обвал китайського фондового ринку, що тисне на сировину і валюти, які розвиваються, та вдень уповільнював зниження на тлі зміщення нафтових цін у зелену межу і завдяки локальним корпоративним продажам експортної виручки і валюти під сплату дивідендів.

Як повідомляє Рейтер, на 18.00 мск котирування долар/рубль розрахунками "завтра" на Московській біржі були поблизу 57,40, на 1,2 відсотка вище за попереднє закриття. Поточні рівні лише трохи нижчі за вчорашній тримісячний максимум долара - 57,69 рубля.

На цей час пара євро/рубль оцінювалася в 63,48 рубля, на 1,7 відсотка вище попереднього закриття. Раніше євро досяг одномісячного максимуму проти рубля - 63,52.

Нафта як і раніше, є головним драйвером рубля, а зараз - і основним фактором ризику для нього після значного падіння нафтових цін за останні дні, що далі може негативно позначитися на платіжному балансі РФ.

Також у найближчому майбутньому ймовірне посилення зворотних потоків на викуп валюти акціонерами-нерезидентами, які конвертують отримані рублеві дивіденди, що також може погіршити поточний рахунок РФ, граючи сезонно проти рубля.

"Обмінний курс рубля залишається похідною від цін на нафту і значного зростання глобальної напруженості на фінансових ринках. Самостійні ідеї в російській валюті відсутні. Центробанк на поточних значеннях курсів веде нейтральну валютну політику", - йдеться в аналітичному огляді банку "Зеніт".

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На думку аналітиків банку, підтримку рублю міг би надати відносно сильний платіжний баланс, та очікування подальшого зниження цін на нафту і погіршення ситуації в економіці не дозволяють їй реалізуватися.

На 18.00 мск волатильна нафта марки Brent, яка сформувала з початку дня торговий діапазон $55,87-57,75, торгується поблизу вчорашнього закриття $56,85, розгубивши внутрішньоденну перевагу після офіційних даних про зростання запасів у США.

"Хоча з технічної точки зору ринок Brent уже перепроданий і, отже, у короткотерміновій перспективі може відскочити, ми вважаємо, що в осяжному майбутньому нафтові котирування залишаться під тиском. Причиною цього є зростаюче розуміння учасниками ринку того, що надлишок пропозиції нафти у світі збережеться як мінімум до середини 2016 року", - вважають аналітики "ВТБ Капітал".