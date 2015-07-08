Порошенко підписав закони щодо посилення незалежності та спроможності Нацбанку

Так, на офіційному сайті ВРУ повідомляється, що відповідні законопроекти -№2742 і №2743 «повернуто з підписом президента 8.07.2015».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», необхідний для отримання Україною другого траншу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

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За інформацією Національного банку, законопроект передбачає посилення фіскальної незалежності НБУ, підвищення ролі Ради Нацбанку в діяльності регулятора, зміну функцій правління і скорочення його складу, а також визначає особливості взаємодії НБУ з іншими органами влади і страхування професійної відповідальності працівників регулятора.

Також 18 червня парламент прийняв у другому читанні і в цілому президентський законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», необхідний для отримання Україною другого траншу кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, перерахування частини прибутку НБУ до державного бюджету здійснюється після підтвердження річної фінансової звітності регулятора зовнішнім аудитом і затвердження радою Національного банку, а також після формування Нацбанком резервів, у той час як раніше НБУ перераховував свій прибуток до держбюджету авансом.

Ця норма, згідно з проектом, діятиме, починаючи зі складання проекту держбюджету України на 2016 рік.