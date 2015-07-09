"ПриватБанк" ініціював арбітражний розгляд проти РФ за збитки у зв'язку з анексією Криму

Про це повідомили агентству УНІАН у прес-службі банку.

«ПриватБанк» ініціював проти Російської Федерації арбітражний розгляд про захист втрачених у Криму інвестицій. Арбітражний суд сформований і буде здійснювати розгляд відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією банку, арбітражний розгляд відбудеться в Гаазі (Нідерланди), а суму позову визначить спеціальна комісія західних експертів.

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Як повідомляв УНІАН, державний «Ощадбанк» подав позов відносно Російської Федерації про відшкодування збитків на загальну суму близько 15 млрд грн, завданих у результаті незаконної анексії Криму.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду сьогодні, 8 липня, закликав й інші українські держкомпанії наслідувати приклад «Ощадбанку», щоб притягнути Росію до відповідальності та вимагати відшкодування збитків.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів у міжнародні суди проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом у Гаазі». Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності й закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.

За даними Мін'юсту, загальна сума вимог за судовими спорами до України від міжнародних інвесторів та інших юридичних осіб становить близько 170 млрд грн.